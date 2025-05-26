شكرا لقرائتكم خبر عن "الجبهة الوطنية" يمنح المستشار محمود فوزي درع الحزب تقديرًا لدوره السياسي والان مع تفاصيل الخبر

كرم حزب الجبهة الوطنية اليوم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وذلك بتقدم درع الحزب تقديرًا لجهوده المخلصة في تعزير قنوات التواصل السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية إضافة إلى دوره الفاعل في دعم الحوار الوطني وترسيخ مبادئ العمل السياسي المشترك.

حيث قام النائب أحمد فؤاد أباظة، نائب الأمين العام للحزب الشؤون وعضو مجلس النواب، بتقديم الدرع للمستشار محمود فوزي، نيابة عن رئيس حزب الجبهة الوطنية.