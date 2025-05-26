شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب وقف تنفيذ حكم إعدام نورهان قاتلة والدتها مُلزم للجهات المعنية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " قاتلة والدتها تتصدر المشهد من جديد.. طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة بورسعيد"، استعرض خلاله طلباً مُقدما لوزارة العدل والنيابة العامة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، البالغة من العمر 20 عاماً، والمحكوم عليها في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان المؤيد من محكمة النقض بتاريخ 19 مايو بالإعدام شنقا، لإتهامها بقتل والدتها.

الطلب المقيد برقم 9965396 استند إلى تنازل الورثة أولياء الدم، وتسجيلهم الرسمي للتصالح والعفو عن المحكوم عليها، مدعوماً بقرار برلماني خاص بتعديل قانون الاجراءات الجنائية صدر في 24 فبراير يجيز الصلح في قضايا القتل العمد ويترتب عليه وجوب تخفيف العقوبة، بما يعكس روح العفو والرحمة، ويتماشى مع المبادئ الإنسانية التي تقدس الحياة، يأتي ذلك في الوقت الذى لم يتم التصديق على القانون – حتى كتابة تلك السطور – على الرغم من أن هناك قطاع عريض من القانونيين والدستوريين طالبوا بعدم التصديق على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أقره مجلس النواب بصورة نهائية "نظرًا للخطورة التي يشكلها ذلك القانون على مستقبل الحريات".

ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هنا هل يجوز الأخذ بذلك الطلب قبل التصديق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟ وهل هذا الطلب مُلزم للمحكمة والجهات المعنية الأخذ به؟ وما جرى العمل به في مثل هذه الظروف والأحوال؟ وغيرها من الأسئلة الشائكة التي تحتاج إلى إجابة في مثل هذه القضايا والأحكام.

وإليكم التفاصيل كاملة:

قاتلة والدتها تتصدر المشهد من جديد.. طلب عاجل لوقف تنفيذ حكم إعدام نورهان خليل قاتلة بورسعيد.. استند على تعديلات قانون الإجراءات التي تمنح الورثة حق إلغاء الإعدام.. وروح الشريعة الإسلامية التي تحث على العفو





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