وفاة تلميذ إثر تعرضه لنوبة قلبية داخل حافلة مدرسية على طريق وادي الريحان

ذكرت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، أنّ "التّلميذ "م. ر. ض" البالغ 12 عامًا، توفّي صباح اليوم إثر تعرّضه لنوبة قلبيّة مفاجئة أثناء وجوده داخل حافلة مدرسيّة على طريق وادي الريحان- قضاء زغرتا، أثناء توجّهه إلى مدرسته".
وأشارت إلى أنّ "عناصر الصليب الأحمر اللبناني تدخّلوا على الفور، حيث تمّ إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلّا أنّه فارق الحياة لاحقًا رغم محاولات إنعاشه"، لافتةً إلى أنّ "الطّفل ينحدر من بلدة عيدمون- عكار، ويقيم مع عائلته في منطقة القبة- شارع الأرز".
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