عبدالله بعد لجنة الصحة العامة: نأمل ان يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور وزير العمل محمد حيدر والنواب الاعضاء

ولفت عبدالله، بعد الجلسة، الى أن "اليوم اجتمعت لجنة الصحة اليوم وناقشت بعض الاقتراحات التي سبق وأدرجناها في اللجنة الاول خضوع الأطباء للتقديمات الصحية من صندوق الضمان ونحاول في الاقتراح ان نحسن شروط الخضوع لجهة مساهمة الدولة او وزارة الصحة بجزء من التغطية على امل ان يلتزم الأطباء بالعقود الموقعة مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وذكر أنه "من الواضح حتى الان لم نلمس التزاما جديا من بعض المستشفيات بالتعريفات التي اقرت ويهمنا كيفية انسحاب زيادة التقديمات على صحة المواطن اللبناني ويهمنا ايضا ان يكون الطبيب مرتاحا مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنعقد جلسة ثانية بانتظار ان يضع الصندوق دراسته كما درسته النقابات فلا نستطيع ان نشرع لشريحة لبنانية عن كل الشرائح الاخرى".

وقال "ناقشنا الاقتراح المقدم من الزميل سامي الجميل حول استمرارية استفادة المختارين من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكان هناك اجماع في اللجنة انه سيشكل اعباء على الخزينة ومن الصعوبة الإحصاء وتقدير الكلفة وكان اتفاق ان يخضع المختار المتقاعد لتقديمات وزارة الصحة كما ناقشنا اقتراح خضوع العاملين والمزارعين لتقديمات الصندوق".

وأضاف "كان هناك حرص على موضوع المزارعين وان هذه الشريحة يجب ان نحسن امنها الصحي والاجتماعي لكن دون ذلك بعض العقبات اتفقنا ان نحضر ها وعرفنا ان وزير العمل يعمل على تحديث قانون العمل كما ان الضمان سيدرس هذا الاقتراح".

بدوره، قالوزير العمل محمد حيدر "كان النقاش عميقا وهذه المواضيع تحتاج إلى دراسة اطر اكثر ونعمل عليها بين الوزارة ومع القانون الذي نعمل عليه كل هذه المواضيع نضع لها الاطر اللازمة التسهيل القرار".