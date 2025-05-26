وزير الداخلية التقى أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير

عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة السير والآليات والمركبات في حضور رئيس مجلس الإدارة القاضي مروان عبود ورئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات العميد نزيه قبرصلي وتمّ البحث في استمراريّة العمل في الإدارة وتطويره. وأعطى الحجار التوجيهات اللازمة لتسريع العمل وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.

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