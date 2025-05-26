"رويترز": حماس وافقت على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة

أفاد مسؤول فلسطيني مقرب من حماس لـ"رويترز"، بأن "الحركة وافقت على مقترح ويتكوف بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة والمقترح يشمل الإفراج عن 10 أسرى على مجموعتين مقابل هدنة لمدة 70 يوما".

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