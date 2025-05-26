"النشرة": غارة إسرائيلية ثالثة على بلدة بريتال في البقاع

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، عن "غارة إسرائيلية ثالثة على بلدة بريتال حيث سقط صاروخ على احد المنازل في حي المحوط ليصبح مجموع الغارات التي شنت بعد ظهر اليوم على بلدة بريتال ثلاث غارات، اثنتان منها على جرود السلسة الشرقية شرقي بلدة بريتال والثالثة وسط البلدة في منزل عائد لآل طليس تسبب باضرار فادحة".

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