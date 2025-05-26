نتانياهو: القدس عاصمتنا الأبدية ولن يتم تقسيمها أبدا بعد اليوم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن حكومته ستواصل الحفاظ على القدس "موحدة وكاملة تحت سيادة إسرائيل"، مشددًا على أن المدينة هي "عاصمة إسرائيل الأبدية التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب الأيام الستة، ولن يتم تقسيمها بعد اليوم".
وأوضح نتنياهو أن حكومته ستتخذ سلسلة من القرارات الرامية إلى تشجيع الاعتراف الدولي بالقدس عاصمة لإسرائيل، ودفع الدول إلى نقل سفاراتها إليها.
وأضاف :"إذا تخلينا عن سيطرتنا على القدس ستحل بنا مجزرة أكبر من التي حدثت في 7 تشرين الاول".
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