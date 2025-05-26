تراشق كلامي بين البيت الأبيض والكرملين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين بأنه يأمل أن "يُترجم غضب دونالد ترامب من موسكو إلى أفعال".

وفي حديثه للصحفيين في هانوي، قال الرئيس الفرنسي: يدرك الرئيس ترامب أنه عندما قال الرئيس بوتين عبر الهاتف إنه مستعد للسلام، أو أخبر مبعوثيه أنه مستعد للسلام، فقد كذب. لقد رأينا دونالد ترامب يُعرب عن غضبه مرة أخرى في الساعات الأخيرة. إنه نوع من نفاد الصبر. آمل ببساطة أن يُترجم هذا إلى أفعال".

يذكر أنه في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أمس، قال الرئيس الأميركي إن فلاديمير بوتين "جن جنونه" وأن محاولة غزو أوكرانيا بأكملها "ستؤدي إلى سقوط روسيا!".

ورفض الكرملين مرارًا مقترحات كييف وحلفائها الغربيين لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، إلا أن إحجام إدارة ترامب عن المضي قدمًا في فرض عقوبات أوسع نطاقًا على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا أثار بعض الاستياء في العواصم الأوروبية.

وهدد ترامب روسيا بمزيد من العقوبات بعد أكبر هجوم لها بطائرات مسيرة على أوكرانيا منذ بداية الحرب، وسلسلة من الضربات القاتلة في جميع أنحاء البلاد، متسائلًا عن فلاديمير بوتين: "ماذا حدث له بحق الجحيم؟".

انفعال عاطفي

ومن جهته، اتهم الكرملين الرئيس الأميركي بـ"الانفعال العاطفي"، وقال إن أي قرارات يتخذها الزعيم الروسي "ضرورية لأمن روسيا". وأضاف أن العمل جارٍ على مقترح روسيا لاتفاق سلام محتمل مع أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف: "نحن ممتنون جدًا للأميركيين وللرئيس ترامب شخصيًا لمساعدتهم في تنظيم وإطلاق عملية التفاوض هذه".

وكان الرئيس الأميركي كتب على منصته "تروث سوشيال" أنه "لطالما كانت لديه علاقة جيدة جدًا مع فلاديمير بوتين، لكن حدث له شيء ما. لقد فقد أعصابه تمامًا!".

واضاف: "إنه يقتل الكثير من الناس دون داعٍ... لطالما قلتُ إنه يريد أوكرانيا بأكملها، وليس جزءًا منها فقط، وربما يكون هذا صحيحًا، ولكن إذا فعل، فسيؤدي ذلك إلى سقوط روسيا!"

كما انتقد السيد ترامب فولوديمير زيلينسكي، قائلًا إن الرئيس الأوكراني "لا يُقدم أي خدمة لبلاده بكلامه هذا. كل ما يخرج من فمه يُسبب مشاكل، لا يُعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف".