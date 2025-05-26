شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: التوازن مطلوب من الحكومة فى قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القوانين اللي صدرت في الستينيات والسبعينات أصبح من العدالة حتمية.

وتابع الوكيل:" لازم ناخد معها متغيرات العصر، ولازم الحكومة تتحمل ما تفرزه آليات السوق وتفرز القيمة الحقيقية للوحدات".

جاء ذلك خلال الاجتماع المشتركة من لجان الإسكان والشئون الدستورية والإدارة المحلية، لمناقشة قوانين الإيجارات القديم، المقدمة من الحكومة.

وأشار الوكيل إلي أن المؤسسات التجارية ينطبق عليهم الرحمة والعدل، ومع ذلك نأمل في قوانين كثيرة لتصحيح الطريق للهدف المرجو وفقا للدستور المصري".