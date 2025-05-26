شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: لدينا ملاحظات على قانون الإيجار القديم ونرفض زيادة الأجرة ألف جنيه على جميع الوحدات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إن الحوار المجتمعي أساس أي قوانين خاصة إذا كنا بصدد قانون يتعلق بملايين من أبناء هذا الشعب.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

وأشار الخبراني، إلى أن لديه العديد من الملاحظات على مشروع قانون الإيجار القديم، مشير إلى احترامه الكامل لأحكام المحكمة الدستورية المتعلقة بهذا الملف، مؤكدا أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتطرق لمسألة إنهاء العلاقة الإيجارية وعقد الإيجار القديم، وبالتالي يجب على البرلمان وضع مجموعة من القيود على استمرارها.

وأعرب نقيب المهندسين عن دعمه لإنهاء عقود الوحدات المغلقة، وبشأن القيمة الإيجارية، قال: "القيمة الإيجارية المنصوص عليها بحد أدنى 1000 جنيه بمشروع قانون الحكومة قامت على العقارات الفخمة بوسط البلد وجاردن سيتي، لكن العقارات التي في العباسية والوايلي وغيرها من المناطق الشعبية فلا يمكن تطبيق هذه الزيادة الكبيرة.

وشدد طارق النبراوي على أنه لا يجب أن نفجر قنبلة من خلال هذا القانون، في الوقت الذي نبحث في عن الاستقرار، وبشأن الوحدات البديلة للمستأجرين، قال: "الوحدات قليلة ولا تفي بالحد المناسب للشباب، ولو ضفت عليها هذا الملف يعني أنك تخلق مشاكل لا تستطيع حلها، مشددا على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي أثناء تناول هذا القانون.

واختتم كلمته قائلا: "لو قولت لمستأجر هطلعك بعد 5 سنين.. يعني بقوله ربنا يتولاك لأنك هتبقى في الشارع".