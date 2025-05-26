شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد: "الجبهة الوطنية" نالت ثقة المصريين.. والرياضة طريقنا للقلوب والان مع تفاصيل الخبر

ناقشت أمانة الرياضة بحزب الجبهة الوطنية فى أول اجتماع لها عقب الإعلان عن تشكيلها الأهداف العامة للأمانة والهيكل التنظيمي المقترح تمهيدًا لاستكمال تشكيل الأمانات الفرعية في مختلف المحافظات.

وأكد الكابتن طاهر أبو زيد وزير الرياضة الأسبق وأمين الرياضة بالحزب أن الجبهة الوطنية حريص على النهوض بالرياضة المصرية وتطويرها باعتبارها من أدوات القوة الناعمة الأكثر تأثيرًا في المجتمع، مشيرًا إلى أن الحزب يملك رؤى وبرامج جادة وواعدة لإحداث نقلة نوعية في قطاع الرياضة، سواء على مستوى التنافس أو الممارسة المجتمعية.

وأضاف أن الرياضة بمفهومها الشامل ستكون بوابة الحزب إلى قلوب المصريين ووسيلة للتواصل مع كافة شرائح المجتمع، موضحًا أن رياضة الممارسة تُعد الرافد الأساسي لاكتشاف المواهب والمهارات في مختلف الألعاب، والتي تتحول لاحقًا إلى عناصر تنافسية تسهم في حصد البطولات ورفع راية الوطن.

وشدد على حرص الحزب على أن تمتد أمانة الرياضة إلى كافة مستويات التنظيم من القمة إلى القاعدة.

كما شهدت الجلسة عرضًا تثقيفيًا حول الهيكل التنظيمي للحزب، قدّمه النائب أحمد سمير، نائب رئيس الأمانة الفنية وعضو مجلس الشيوخ، إلى جانب عرضٍ قدمه اللواء أحمد سعد، أمين العضوية بالحزب، تناول فيه آليات العمل الحزبي، ومسارات بناء الثقة، وآفاق الوصول إلى الأغلبية الصامتة غير المنخرطة سياسيًا، بهدف تحقيق تمثيل حقيقي يعبر عن الشارع المصري.

ألقى اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الأمانة الفنية، كلمة تناول خلالها تجارب رياضية بارزة في تنظيم الفعاليات الكبرى، مؤكدًا على الدور الحيوي للرياضة في حياة الشعوب، وعلى أهمية تمكين المرأة في هذا المجال.

وأكد أبو زيد أن شعار «مصر للجميع» هو روح العمل داخل أمانة الرياضة، مشددًا على أن الرياضة تُعد وسيلة فعالة للتواصل ونيل ثقة المجتمع، معبرًا عن فخره بالثقة الواسعة التي حظي بها الحزب منذ تأسيسه. وأوضح أن تنوع الأفكار والانفتاح على مختلف فئات المجتمع يشكلان رسالة جوهرية تتبناها “الجبهة الوطنية” وأماناتها المركزية، وهو ما يسهم في تعزيز الترابط مع الجماهير.

كما تضمن الاجتماع مناقشات بين الأعضاء حول عدد من القضايا، منها التعديلات المحتملة على قانون الرياضة، وسبل دعم الأبطال في الألعاب الأولمبية والبارالمبية، إلى جانب الخطة التنظيمية المستقبلية وأولويات المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع الأمناء المساعدين طارق كمال و صبري مصيلحي و محمد فضل و خالد رفعت وأعضاء اللجنة رضا البلتاجي، ندى الصادق، محمد عوض، حازم قنديل، حسام ولاء عبد العظيم، أحمد مختار، محمد عودة، ياسر سالم، رضوان الزياتي، أحمد إبراهيم، مصطفى إبراهيم، وعرفة أحمد.