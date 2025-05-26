شكرا لقرائتكم خبر عن إسكان النواب تعلن استمرار جلسات الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، استمرار جلسات الحوار المجتمعي التي تعقدها اللجنة حول مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.

جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، اليوم، والتي استمعت خلالها لممثلي نقابات الأطباء، الصيادلة، الغرف التجارية.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مجلس النواب مستمر في الاستماع لكافة الرؤى للجهات ذات الصلة بمشروع القانون، لافتا إلى أن مجلس النواب ملتزم بدوره في صدور قانون متوازن، مشددا على عدم الانحياز لأي طرف علة حساب الآخر.



