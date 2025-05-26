شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بالنواب تناقش موازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر 2026/2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، فيما يخص" الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

واستعرض المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقديرات موازنة الهيئة، للعام المالي، 2025/2026، مبلغ 89 مليارا و220 مليونا و512 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات الهيئة، للعام المالي الجاري 2024/2025 مبلغ 65 مليارا و890 مليونا و568 ألف جنيه، بزيادة قدرها 23 مليارا و329 مليونا و944 ألف جنيه، بنسبة 35%.

وبلغت تقديرات الموازنة الجارية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 23 مليارا و845 مليونا و272 ألف جنيه.

بينما بلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 20 مليارا و115 مليونا و525 ألف جنيه، بزيادة قدرها 3 مليارات و729 مليونا و747 ألف جنيه، بنسبة 19%.

بينما بلغت تقديرات الموازنة الرأسمالية للهيئة للعام المالي 2025/2026، مبلغ 65 مليارا و375 مليونا و240 ألف جنيه.

وبلغت اعتمادات العام المالي الجاري 2024/2025، مبلغ 45 مليارا و775 مليونا و43 ألف جنيه، بزيادة قدرها 19 مليارا 600 مليون و197 ألف جنيه، بنسبة 43%.

ووافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2026/2025، الهيئة القومية لسكك حديد مصر.