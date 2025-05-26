شكرا لقرائتكم خبر عن محمود فوزي: تحية لمجلس النواب على روح التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي إن حجم الإنتاج التشريعى الذى شهده دور الانعقاد الحالى لمجلس النواب يدعو إلى التقدير والاحترام، مشيرا إلى أنه ليس وليد الصدفة، وإنما وراءه تنسيق وتعاون وتبادل فى الآراء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى والتى ناقشت اليوم مشروع قانون تنظيم مرفق مياة الشرب.

وأضاف وزير الشؤون النيابية:" هذا القانون بهذه الصياغة كان نتاج تنسيق بين الحكومة والبرلمان على أعلى مستوى، وكانت النتيجة أن حجم التعديلات المقدمة عليه ضئيل جدا، وتنسيق بين رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب على نظر مشروع القانون، لذا نحيي مجلس النواب على روح التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية".

ويهدف مشروع القانون إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع وحماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية وتشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة، والالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي