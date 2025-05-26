شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة مكرم: برنامج المرأة تقود للتنفيذيات يؤكد أهمية دور المرأة فى المشاركة والقيادة والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الدكتورة نبيلة مكرم عبيد، رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ووزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سابقًا، سعادتها بلقاء كل المشاركات والملتحقات ببرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، لافتة إلى أنها استفادت للغاية من أفكار المشاركات في البرنامج.

وأضافت خلال كلمتها عقب المشاركة في أول أيام للمقابلات الشخصية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، أنها لاحظت حالة من التطور في عمل الأكاديمية والتوسع والنشاط في عدد الملتحقين بها، مؤكدة أهمية دور المرأة في المشاركة والقيادة السياسية ودور الدولة في دعمها من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب لثقل مهاراتهم عبر برنامج المرأة تقود، قائلة "بالتوفيق لكل المتقدمات"

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.