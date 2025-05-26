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نيكوسور دان يؤدي اليمين رئيساً لرومانيا

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نيكوسور دان يؤدي اليمين رئيساً لرومانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أدى نيكوسور دان اليمين الدستورية كرئيس لرومانيا الاثنين. وفاز دان قبل أسبوع في الانتخابات في جولة إعادة
وجاءت الانتخابات بعد خمسة أشهر من إلغاء المحكمة الدستورية في رومانيا نتيجة الاقتراع الرئاسي
وأدى دان (55 عاما) الذي شغل منصب رئيس بلدية بوخارست منذ العام 2020 القسم في البرلمان.
وقال للنواب بعد أدائه القسم إن "دولة رومانيا بحاجة إلى تغيير جوهري في إطار سيادة القانون. أدعوكم لمواصلة المشاركة للضغط إيجابيا على مؤسسات الدولة من أجل تحقيق الإصلاح".
وأضاف "أدعو الأحزاب السياسية للتحرك بناء على المصلحة الوطنية".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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