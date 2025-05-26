صفعة أم مداعبة؟.. جدل واسع بعد تصرف مفاجئ من بريجيت ماكرون تجاه الرئيس الفرنسي

الشارقة - اميمة ياسر - أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع جدلًا كبيرًا في فرنسا، بعد أن ظهرت فيه السيدة الأولى بريجيت ماكرون وهي توجّه صفعة مفاجئة لزوجها، الرئيس إيمانويل ماكرون، عقب هبوطهما في العاصمة الفيتنامية هانوي، ضمن جولة رسمية في آسيا.

وبحسب ما نقلته قناة BFMTV الفرنسية، فقد التقطت وكالة "أسوشيتد برس" اللحظة الغريبة أثناء نزول الرئيس وزوجته من سلم الطائرة، حيث بدا الذهول على وجه ماكرون للحظات قبل أن يستعيد composure البروتوكولي ويتابع طريقه. كما أظهر الفيديو محاولة ماكرون الإمساك بذراع زوجته، إلا أنها ابتعدت بنبرة واضحة من التحفظ.



الجدل يحتدم.. ومصدر رسمي يوضح

المشهد، الذي أثار عاصفة من التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بشأنه بين من اعتبره خلافًا شخصيًا علنيًا، وآخرين رجحوا أن الفيديو مفبرك باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن مصادر مقربة من قصر الإليزيه أكدت لاحقًا صحة المقطع.

وفي أول تعليق رسمي، قلل الإليزيه من أهمية الواقعة، واصفًا إياها بأنها "خلاف عابر" و"لحظة ودية" لا تحمل أي أبعاد سياسية. وأضاف مكتب الرئيس: "كان مجرد مزاح خفيف بين الزوجين قبل بدء البرنامج الرسمي للجولة"، مؤكدًا أن العلاقة بين ماكرون وزوجته "وثيقة وعادية"، ولا تستدعي التهويل أو التأويلات المبالغ فيها.



جولة آسيوية في ظل العاصفة الإعلامية

تستمر جولة الرئيس الفرنسي في آسيا لمدة أسبوع، وتشمل زيارات رسمية لإندونيسيا وسنغافورة، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الفرنسية في المنطقة، إلا أن "الصفعة" المفاجئة باتت، على ما يبدو، أبرز ما خطف الأضواء في مستهل الجولة.