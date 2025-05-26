الخارجية الفنلندية استدعت السفير الروسي للاشتباه في انتهاك مجالها الجوي

أعلنت ​وزارة الخارجية الفنلندية​ أنها "استدعت ​السفير الروسي​ للاشتباه في أن طائرتين عسكريتين روسيتين انتهكتا المجال الجوي الأسبوع الماضي". وقالت الوزارة، إن "وزارة الخارجية الفنلندية استدعت اليوم السفير الروسي وطلبت منه توضيحا بشأن الانتهاك المشتبه به للمجال الجوي".

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