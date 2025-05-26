الداخلية السورية: القبض على عناصر خلية تابعة لـ"داعش" بريف دمشق وضبط أسلحة وذخائر

أعلنت وزارة الداخلية السورية أنّ "مديريّة الأمن الدّاخلي في الغوطة الغربيّة بريف دمشق نفّذت عمليّةً أمنيّةً نوعيّةً، أسفرت عن إلقاء القبض على عدد من عناصر خليّة إرهابيّة تابعة لتنظيم "داعش"، وذلك في إطار الجهود المستمرّة الّتي تبذلها وزارة الدّاخليّة لملاحقة خلايا التّنظيمات الإرهابيّة وتعزيز الأمن والاستقرار".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "المديريّة تمكّنت أيضًا من ضبط كميّات من العبوات النّاسفة والسّترات الانتحاريّة، بالإضافة إلى أسلحة وذخائر متنوّعة، عُثر عليها داخل مراكز وتجمّعات للخليّة".
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