فيديو متداول يُظهر تعرّض ماكرون لصفعة من زوجته على متن طائرتهما الرئاسية في فيتنام

انتشر فيديو للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتلقى صفعة من زوجته بريجيت بعد أن هبطت طائرتهما الرئاسية في فيتنام.

,بدت بريجيت ماكرون في الفيديو وهي تدفع زوجها قبل نزوله من الطائرة الرئاسية، مما دفعه إلى التراجع قبل أن يستعيد وعيه ويلوح بيده للكاميرات عند أسفل درج الطائرة.

وقلل مسؤول في قصر الإليزيه من أهمية اللحظة، نافيًا أنها تُظهر شجارًا بين الزوجين، اللذين تزوجا عام 2007، مشيرا الى انها "كانت لحظة استرخى فيها الرئيس وزوجته لآخر مرة قبل بدء الرحلة بالضحك".

وقال المسؤول"كانت لحظة تقارب".

تأتي زيارة ماكرون إلى فيتنام، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ ما يقرب من عقد، في إطار سعيه لتعزيز نفوذ فرنسا في مستعمرتها السابقة.