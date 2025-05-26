الجيش الأردني: أسقطنا مسيّرة حاولت اجتياز الحدود الجنوبية من الغرب باتجاه الشرق

أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة، تمكّنت من إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيّرة للحدود من الغرب باتجاه الشّرق"، موضحةً أنّه "تمّ تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تمّ التّعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنيّة".

وأكّدت أنّ "​القوات المسلحة الأردنية​ ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافّة أشكال عمليّات التّسلّل والتّهريب، للمحافظة على أمن الأردن واستقراره".