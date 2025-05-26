أعلنت القيادة العامّة للقوّات المسلّحة الأردنيّة، أنّ "قوّات حرس الحدود في المنطقة العسكريّة الجنوبيّة، وبالتّنسيق مع الأجهزة الأمنيّة العسكريّة، تمكّنت من إحباط محاولة اجتياز طائرة مسيّرة للحدود من الغرب باتجاه الشّرق"، موضحةً أنّه "تمّ تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها ومتابعتها، إذ تمّ التّعامل معها وإسقاطها داخل الأراضي الأردنيّة".
وأكّدت أنّ "القوات المسلحة الأردنية ماضية في تسخير قدراتها وإمكاناتها المختلفة، لمنع كافّة أشكال عمليّات التّسلّل والتّهريب، للمحافظة على أمن الأردن واستقراره".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الأردني: أسقطنا مسيّرة حاولت اجتياز الحدود الجنوبية من الغرب باتجاه الشرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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