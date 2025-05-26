أعلنت مجموعة "لوفتهانزا" عن "تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها لغاية الخامس عشر من حزيران"، في ظلّ تكثيف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.
واشار بيان صدر عن المجموعة الألمانية الى ان "نظرا إلى الوضع الراهن، تعلّق مجموعة لوفتهانزا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتّى يوم الأحد الموافق للخامس عشر من حزيران بدلا من الثامن من حزيران كما تقرّر سابقا".
كانت هذه تفاصيل خبر مجموعة "لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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