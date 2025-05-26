مجموعة "لوفتهانزا" مددت تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 15 حزيران

أعلنت مجموعة "​لوفتهانزا​" عن "تمديد تعليق رحلاتها من ​تل أبيب​ وإليها لغاية ​الخامس عشر من حزيران​"، في ظلّ تكثيف إسرائيل عمليتها العسكرية في غزة.

واشار بيان صدر عن المجموعة الألمانية الى ان "نظرا إلى ​الوضع الراهن​، تعلّق مجموعة لوفتهانزا رحلاتها من تل أبيب وإليها حتّى يوم الأحد الموافق للخامس عشر من حزيران بدلا من الثامن من حزيران كما تقرّر سابقا".