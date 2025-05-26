اتهمت حركة "حماس" الجيش الإسرائيلي بارتكاب مجازر جديدة بحق المدنيين في قطاع غزة، مشيرة إلى أن الجيش الاسرائيلي نفذ، فجر اليوم، هجمات مروعة طالت العائلات النازحة في أماكن لجوئها، ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء.
وفي بيان لها، أكدت الحركة أن قصف مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج، واستهداف منزل عائلة عبد ربه شرق جباليا، يُظهر ما وصفته بـ"ذروة الفجور الصهيوني"، معتبرة أن استهداف منشآت تؤوي نازحين دليل على مواصلة الاحتلال سياسة الأرض المحروقة ومحاولة تفريغ القطاع من سكانه.
وانتقدت حماس مواقف العديد من الحكومات العربية والإسلامية، معتبرة أنها "لا تزال دون مستوى الحدث، ولم تتجاوز مربع الإدانة الكلامية".
كانت هذه تفاصيل خبر حماس: نأسف لمواقف الحكومات العربية والإسلامية التي لا تزال دون مستوى الحدث ولم تتجاوز مربع الإدانة الكلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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