الفاو: 5% فقط من أراضي غزة الزراعية صالحة للاستغلال جراء الحرب

اعلنت ​منظمة الأغذية والزراعة​ التابعة للأمم المتحدة "الفاو" أن "أقل من 5% من ​الأراضي الزراعية في غزة​ ما زالت صالحة للزراعة أو يمكن الوصول إليها، ما يفاقم ​خطر المجاعة​ في القطاع".

في نهاية نيسان، كانت أكثر من 80% من الأراضي الزراعية متضررة ولم يعد من الممكن الوصول إلى 77,8% منها، ليبقى ما نسبته 4,6% فقط من الأراضي الصالحة للزراعة (أي ما يعادل 688 هكتارا فقط)، بحسب تحليل أجرته الفاو بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية (يونوسات).