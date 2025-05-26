غانتس: تحقيق أهداف الحرب يحتاج إلى سنوات ويجب إعادة جميع الاسرى بصفقة كاملة حتى لو كانت مؤلمة

دعا زعيم حزب "الدولة" الإسرائيلي ​بيني غانتس​ إلى إتمام صفقة شاملة لإعادة جميع الاسرى، مشددًا على أن إبقاءهم في الأسر لسنوات لم يعد مقبولًا، وأنه "لا وقت لصفقات مجزأة". ولفت غانتس إلى أن تحقيق أهداف الحرب يتطلب سنوات، مؤكدًا أن إعادة المختطفين يجب أن تتم "حتى ولو كانت الصفقة مؤلمة".

وفي تصريح آخر، حذر غانتس من تعيين رئيس جديد لجهاز "الشاباك" يتعارض مع قرارات المحكمة العليا، معتبرًا أن هذه الخطوة "تشكل ضربة للمنظومة الأمنية". ووجّه دعوة مباشرة إلى رئيس الشاباك المعيّن زيني لعدم قبول المنصب، خشية من التسبب بأزمة داخل المؤسسة الأمنية.