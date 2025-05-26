سلام: لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة وعصر تصدير الثورة الايرانية انتهى

أشار رئيس الحكومة نواف سلام، الى ان "المنطقة شبعت من الاستقطاب الإيراني الأميركي"، معربا عن أمله في أن العرب سيعودون إلى لبنان كما عاد لبنان إليهم.

وأضاف سلام حديث لـ"سكاي نيوز عربية" أن "الأشقاء العرب وأصدقاؤنا في العالم كانوا قد فقدوا ثقتهم بلبنان، ونعمل ليل نهار على استعادة ثقة العرب بلبنان، متأمل في أن العرب سيعودون إلى لبنان كما عاد لبنان إليهم، بدعم الأشقاء العرب وأصدقائنا في العالم سنكون أقدر على النجاح".

وأشار إلى أن "لبنان سيكون أرضا جاذبة للاستثمارات العربية، والعمل جار على توفير الشروط التي تسمح بعودة التصدير للسعودية"، مشيرا الى ان "عصر تصدير الثورة الايرانية انتهى"، مضيفا :"نحن طلاب سلام لكننا نريد سلامًا عادلاً ومستدامًا".

وأوضح أنه يأمل: "بتغيير قواعد العملية السياسية في لبنان، العملية السياسية في لبنان خلفت حروبا، كانت هناك عدة محاولات لإصلاح النظام السياسي ولكنها لم تنجح، واتفاق الطائف طُبق بشكل انتقائي مما أفسد العملية السياسية، ويجب العودة لاستكمال تطبيق ما لم يطبق منه".

وعن مسألة السلاح في لبنان، شدد سلام على ان "لن نسكت عن بقاء أي سلاح خارج سلطة الدولة".

وعبّر عن ثقته بأن "أكثرية الشعب اللبناني تقف إلى جانبنا، قوتي باستعادة ثقة الناس بالدولة ومشروعي إعادة بناء الدولة، ما يهمنا هو ثقة الناس وليس إرضاء الحاشية، أدرك أن هناك مصالح متجذرة ونحن نقوم بمواجهتها".

وأكمل: "نحن نسعى لأن نضع البلاد على سكة جديدة، لا يمكن أن أتوقع إلى أين سنصل ولكننا بالتأكيد في طريق جديد".

واعتبر سلام إن "التخوين في لبنان أصبح من الأسلحة السياسية، ولم تستفزني الهتافات التي اتهمتني بأني صهيوني، وحزين لأن هناك جزءا محتلا من لبنان، نحن طلاب سلام ولكننا نريد سلاما عادلا ومستداما".

وفيما يتعلق بسلاح المخيمات في لبنان، قال سلام إن "الخطر في سلاح المخيمات أن يتحول لفتنة فلسطينية فلسطينية، وقوة فلسطين اليوم ليست بالسلاح وإنما بالاعتراف الدولي والدبلوماسية".

وتطرق سلام لمسألة تهريب المخدرات، معتبرا ان "لبنان الذي كان يصدر الكتب والعلم انتهى اليوم لتصدير المخدرات، لبنان لن يكون ممرا لتهريب المخدرات لأي دولة".

وكشف سلام أنه ناشد كل السياسيين في لبنان أن يرفعوا أيديهم عن القضاء، مشددا على أنه يدعم استقلال القضاء بشكل كامل.

وبيّن سلام أن "الطموحات كبيرة ولكن الإمكانيات خاصة المادية ضعيفة"، مؤكدا أن "محاربة الفساد ليست عملية سهلة ولكنها ضرورية. لن نسكت عن أي فساد أو أي هدر للأموال العامة".

وأكد أن "الحكومة الحالية أنجزت ما لم ينجزه غيرنا بعشر سنوات".