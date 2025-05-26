استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام السفير المصري في لبنان علاء موسى الذي اشار بعد اللقاء الى أن "الهدف من زيارتي لسلام اليوم كان الحديث أولا عن ترتيبات زيارته إلى القاهرة في خلال الأسبوع الأول من شهر تموز القادم، لعقد اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين وهو في طور الإعداد، ونحن لدينا رغبة وهي أيضا موجودة لدى الجانب اللبناني، بأن تكون هذه اللجنة مختلفة عن سابقتها من لجان لاننا نريد ان نوقع على اتفاقات ومذكرات يمكن ترجمتها على أرض الواقع وتلبي احتياجات الجانب اللبناني في هذه الفترة ، وأيضا تلبي احتياجات الجانب المصري".
واكد "اننا سنستغل الفترة القادمة لدراسة الوثائق والمشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها، وسلام مهتم جدا بهذه الزيارة وهو كلف عددا من المسؤولين في متابعة التحضير لها خلال الفترة القادمة".
واضاف، "قدمت ايضا لسلام دعوة إلى زيارة مصر لحضور افتتاح المتحف الكبير بداية شهر تموز وهو شهر مزدحم بكثير من الفعاليات المهمة لمصر ولبنان"، آملا ان "نشهد في فترة القادمة مزيد من التعاون وستتوج بزيارة سلام إلى مصر".
كانت هذه تفاصيل خبر موسى زار سلام: سنستغل الفترة القادمة لدراسة المشاريع والاتفاقات التي يمكن أن يتم التوقيع عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.