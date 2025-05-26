الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" افتتحت عيادة لفحص العيون في مركز "السلامة" بمدينة جبيل

افتتحت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "​تيكا​"، عيادة لفحص العيون في مركز "السلامة" الأهلي للرعاية الصحية الأولية ب​مدينة جبيل​.

واشار سفير تركيا في بيروت مراد لُتَم، الى أن المشروع "ليس فقط عيادة وإنما يمثل مظهرا ملموسا من المسؤولية الإنسانية تجاه الشعب اللبناني في جبيل".

وأوضح لُتَم، أن العيادة "ستكون قادرة على تقديم العديد من الخدمات من قياس ضغط العين إلى وصف النظارات ومن التشخيص المبكر لضعف البصر إلى خدمات الإحالة"، لافتا إلى أن هذا المشروع "مثال صغير على أنشطة التعاون التنموية التي تقوم بها تركيا في لبنان".

واضاف ان "تيكا تقوم منذ سنوات بالعديد من المشاريع التي تركز على الإنسان في العديد من المجالات من التعليم إلى الصحة والزراعة والتدريب المهني في مختلف المناطق اللبنانية".

واكد ان "هدفنا هو الوقوف دائما إلى جانب الشعب اللبناني الصديق والشقيق من خلال مشاريع تخلق تأثيرا وترعى الاحتياجات المحلية"، مشددا على أن تركيا "ستواصل القيام بدورها لضمان أن يتمكن الجميع دون تمييز من عيش الحياة بكرامة".

من جهتها، لفتت "تيكا" في بيان، إن العيادة "تهدف إلى تقديم خدمات صحة العيون بتكلفة منخفضة للسكان المحتاجين في المنطقة وإجراء فحوص لحوالي 200 مريض شهريا".