"كهرباء لبنان": قمنا بتأمين التيار لمراكز لجان القيد الابتدائية والعليا بمختلف المحافظات

أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان"، أنّ "في سبيل المساهمة في إنجاح العمليّة الانتخابيّة البلديّة والاختياريّة الّتي جرت خلال شهر أيّار الحالي، قامت المؤسّسة بتأمين التيّار الكهربائي بشكل متواصل لمراكز لجان القيد الابتدائيّة والعليا في الدّوائر كافّة، والبالغ عددها 27 مركزًا موزّعة على المحافظات كافّة، بالإضافة إلى العديد من مراكز الاقتراع، وذلك بالتّنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات".
وأشارت في بيان، إلى "أنّها عملت على تعزيز قدرات الشّبكة الكهربائيّة، من خلال إضافة نحو 200 ميغاوات من الإنتاج، لضمان استقرار التّغذية الكهربائيّة خلال أيّام الانتخابات في مختلف المحافظات اللّبنانيّة".
وإذ أشادت المؤسّسة بـ"الدّور الكبير الّذي قامت به وزارة الدّاخليّة والأجهزة الأمنيّة كافّة في تأمين سير العمليّة الانتخابيّة بسلاسة، وإنجاح هذا الاستحقاق الوطني"، توجّهت بجزيل الشّكر إلى جميع مستخدمي المؤسّسة "الّذين ساهموا بإخلاص وتفانٍ في إنجاح هذه المهمّة الوطنيّة، وذلك تأكيدًا على التزام المؤسّسة بمسؤوليّاتها".
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