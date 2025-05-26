تشارلز الثالث يبدأ زيارة مهمة لكندا الإثنين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: بدأ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث، اليوم الإثنين، زيارة مهمة ومؤثرة هي الأولى له لكندا منذ جلوسه على العرش العام 2022.

ستكون الزيارة المحورية يوم الثلاثاء، عندما يصبح ثاني ملك، بعد والدته الملكة إليزابيث الثانية، يحضر حفل الافتتاح الرسمي للبرلمان، حيث سيعرض الأجندة التشريعية للحكومة في خطاب.

وسترافق الملكة كاميلا، البالغة من العمر 76 عامًا، زوجها خلال زيارتها القصيرة إلى دولة الكومنولث، والتي يأملان أن تكون "مؤثرة"، وفقًا لقصر باكنغهام.

واليوم الاثنين، من المقرر أن يلتقي الملك تشارلز، الذي لا يزال يخضع للعلاج من سرطان لم يُكشف عن نوعه، برئيس الوزراء المنتخب حديثًا والمحافظ السابق لبنك إنكلترا، مارك كارني.

دعوة ترامب

كما سيُقام حفل قصير لأداء الملكة اليمين الدستورية كعضو في المجلس الملكي الكندي الخاص. في وقت سابق من هذا الشهر، صرّح السيد كارني بأن الكنديين "لم يُعجبوا" بقرار حكومة المملكة المتحدة دعوة دونالد ترامب لزيارة دولة ثانية غير مسبوقة إلى المملكة المتحدة.

وسلم السير كير ستارمر الدعوة للرئيس الأميركي خلال زيارة للمكتب البيضاوي.

وقال السيد كارني إن الدعوة "حملت رسائل واضحة" كانت الحكومة الكندية تحاول إرسالها إلى البيت الأبيض ردًا على تهديداتها لسيادة كندا، بما في ذلك فكرة السيد ترامب بأن تكون كندا الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

ودعا رئيس الوزراء الكندي الملك إلى افتتاح برلمان البلاد في "رسالة سيادة واضحة"، وقال إن ذلك "ليس مصادفة".

وقال السيد كارني: "لقد شدد الرئيس على جميع القضايا المتعلقة بسيادة كندا. لذا، لا، ليس مصادفة، ولكنه أيضًا لحظة تأكيد للكنديين".

مناسبة بالغة الأهمية

وتبدأ الجولة يوم الاثنين باحتفال الزوجين الملكيين بالتراث الثقافي للبلاد وتنوعها في فعاليةٍ مجتمعيةٍ في لانسداون بارك بالعاصمة أوتاوا.

وكانت الملكة الراحلة أول ملكةٍ تُلقي خطابًا في حفل افتتاح البرلمان الكندي في أكتوبر 1957، وكانت أول زيارةٍ لها إلى البلاد كرئيسةٍ للدولة.

وقال ستيفن جيلبو، وزير الهوية والثقافة الكندي: "إن إلقاء جلالته لخطاب العرش في افتتاح البرلمان الخامس والأربعين يُعدّ مناسبةً بالغة الأهمية، تجمع الكنديين معًا احتفالًا بتاريخنا الغني وديمقراطيتنا والمؤسسات التي تخدمنا جميعًا.

وأضاف: "وتتيح هذه الزيارة فرصةً لإبراز العلاقة المميزة بين كندا والتاج، مع تسليط الضوء أيضًا على القوة والتنوع والوحدة التي تُميّزنا على الساحة العالمية".