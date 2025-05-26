النشرة: انفجار قارورة غاز نتيجة حريق هائل في مبنى في حي القلعة بحاروف

افاد مراسل "النشرة" عن اندلاع حريق في احدى الغرف في مبنى في حي القلعة في بلدة حاروف - قضاء النبطية ادى إلى انفجار قارورة غاز ، مما تسبب باضرار وبامتداد حريق هائل الى محيط المبنى ، وبدوي انفجار ترددت اصداؤه في البلدات المجاورة.

وسارعت فرق من الدفاع المدني من مركز الدوير الى المكان وعملت على محاصرة الحريق واطفائه ، ولم يفد عن وقوع اصابات.