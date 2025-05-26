رعد من عين التينة: ما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، في تصريح له بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على رأس وفد من الكتلة، "اننا في حزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة لا يسعنا بمناسبة عيد المقاومة والتحرير إلا أن نمر في هذه الدار الوطنية لنحيي رمز المقاومة فيها، ولنشد على ايدي بري لمواقفه الوطنية المقاومة ولحرصه على خيار المقاومة والتحرير وعلى خيار التنمية".

وأضاف أنه "ما حصل إبان الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري في كافة المناطق والمحافظات إنما يدل على تمسك شعبنا بخيار المقاومة والتنمية، وكان وفيا لهذا الخيار"، مؤكدا أنه ونحن من على هذا المنبر نوجه أسمى وأغلى وأطيب تحية، تحية وفاء وشكر لكل أهلنا المحبين الأوفياء الشرفاء المقاومين الذين يراهنون على خيار ومعادلة المقاومة والتحرير الثلاثية من أجل تحرير ما تبقى من أرض ومن أجل طرد الاحتلال ومن أجل إعادة إعمار القرى المهدمة بفعل العدوان".

وأضاف :"تحياتنا إلى كل اللبنانيين أيضا بهذه المناسبة الوطنية التي تتناغم فيها قوى الجيش والشعب والمقاومة من أجل إنجاز الاستحقاق الوطني الكبير الذي نعمنا بفيئه طوال 25 عاما مما مضى، وسنعاود أن ننعم بفئيه فيما تبقى بعد إنجاز التحرير إن شاء الله في وقت قريب".