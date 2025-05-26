صندوق ابو ظبي للتنمية: زيارتنا الى لبنان اليوم هي رحلة طويلة الامد وسيكون هناك متابعة للمشاريع

اشار المتحدث بإسم ​صندوق ابو ظبي للتنمية​، الى اننا "نتجه نحو تسريع عملية اطلاق المبادرات بعد ​منتدى الغد​ والمهم قياس الأثر لهذه المبادرات وتحديد المخرجات للأثر الجيد على الشعب اللبنانيّ والقطاع الخاص".

ولفت الى اننا "وُجّهنا إلى أن نكون في لبنان لتقديم الدعم في مجال التطوير الحكوميّ وحلقات ستبدأ غدًا للعمل على سلسلة حلقات تركّز على قطاعات ذات أولوية للجمهورية اللبنانية".

واضاف ان "زيارتنا اليوم هي رحلة طويلة الامد ستعزز الشراكة بين الفريقين الحكوميين ونحن في خدمتكم وسيكون هناك متابعة للمبادارت والمشاريع التي سيتم اطلاقها".