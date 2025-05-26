سلام: نسعى إلى حشد الدعم المطلوب لإعادة الإعمار ولبنان اتخذ قرارا واضحا بالعودة الى الحضن العربي

أكد رئيس الحكومة نواف سلام، عقب اجتماع عقده مع صندوق أبو ظبي للتنمية، أن الحكومة اللبنانية تسعى إلى استقطاب استثمارات نوعية من الأشقاء العرب في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الاجتماع تناول عرضًا مفصلًا لخطة الحكومة في هذا الإطار.

وأوضح سلام أن الحكومة وضعت رؤية إصلاحية واضحة، ترتكز على تحقيق الاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة، وتفعيل عمل المؤسسات، إلى جانب الاستثمار في الإنسان. وأضاف أن الجهود تنصب على حشد الدعم اللازم لعملية إعادة الإعمار وتنفيذ مشاريع من شأنها تقوية مؤسسات الدولة.

وشدد سلام على أن لبنان اتخذ قرارًا واضحًا بالعودة إلى الحضن العربي، معربًا عن أمله في أن تترجم هذه العودة إلى شراكات فعالة تصب في مصلحة لبنان والمنطقة.