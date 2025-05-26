سلام التقى وفدا اميركيا: لزيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية

أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال لقائه عضوي مجلس الشيوخ الاميركي السناتور أنغوس كينغ وجايمس لانكفورد، "اصرار الحكومة اللبنانية على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، بما فيها معالجة مسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات، وفق خطة زمنية تم وضعها وسيبدأ العمل على تنفيذها"، مشددا على "أهمية دعم الجيش اللبناني كي يعزز سلطته على الحدود وفي الداخل".
هذا ودعا سلام الى "زيادة الضغط الأميركي على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها، ولوقف خروقاتها للسيادة اللبنانية".
وقد تناول اللقاء ايضا المسار الاصلاحي الذي تنتهجه الحكومة، بالإضافة إلى المستجدات في سوريا ورفع العقوبات عنها مما سيسهل عودة النازحين السوريين إلى ديارهم.
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