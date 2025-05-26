إيران ترفض تعليق التخصيب وتعدّه "خطاً أحمر" في التفاوض مع واشنطن

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: استبعدت إيران، اليوم الإثنين، أي احتمال لتعليق عمليات تخصيب اليورانيوم، في إطار المفاوضات الجارية مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، مؤكدة أن هذه المسألة تُعدّ "خطاً أحمر" في المباحثات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن طهران "لن تقبل بتعليق تخصيب اليورانيوم مؤقتاً مقابل التوصل إلى اتفاق نووي"، مشيراً إلى أنّ الجولة السادسة من المحادثات مع واشنطن "لم يُحدّد لها موعد حتى الآن".

وأوضح بقائي، في مؤتمر صحافي، أنّ بلاده "لا تسعى إلى تضييع الوقت" في التفاوض مع الولايات المتحدة، بل تهدف إلى "التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وواقعي"، على حد تعبيره.

وتأتي هذه التصريحات عقب تقارير صحافية أفادت بأن مسؤولين من بريطانيا وألمانيا وفرنسا حذّروا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أنّ إيران قد تكون "تماطل" في المفاوضات بهدف تجنّب فرض عقوبات إضافية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

واتّهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسرائيل بأنها "تقف وراء الشائعات المزيفة" التي تُنشر حول المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة، مضيفاً أنها "تحاول تخريب المسار الدبلوماسي".

وأشار بقائي إلى أن تخصيب اليورانيوم يُعدّ "جزءاً لا يتجزأ من البرنامج النووي الإيراني"، وأن بلاده لا تسعى لاستخدام الطاقة النووية لأغراض عسكرية.

وفي ملف آخر، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن "المعضلة الأساسية في المنطقة" تكمن في ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، قائلاً إن طهران "لا يمكنها السكوت عن المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين"، بحسب تعبيره.

وحمّل بقائي إسرائيل مسؤولية "استهداف مدرسة كانت تؤوي نازحين في غزة الليلة الماضية"، معتبراً أن ذلك "امتداد للجرائم المتواصلة وسط صمت غربي مخجل".