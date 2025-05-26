شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: الأكاديمية الوطنية مؤسسة عبقرية لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، بكل فخر واعتزاز عن سعادته اليوم بتواجده في رحاب الأكاديمية الوطنية للتدريب، والتي تعد صرح وطني رفيع المستوى حيث أنها مؤسسة عبقرية للتدريب على أعلى المستويات العلمية، والتي تسهم في بناء الإنسان واكتشاف المواهب وثقل المهارات والقدرات، قائلا " الأكاديمية الوطنية مؤسسة وطنية اعتز بها وتشرفت في سنة 2019 بالإشراف على برنامج تدريب الدعاة واعود إليها اليوم بعد 6 سنوات لأرى كم قفزت على كافة المستويات وتقدمت في عملها وببرامج التدريب المصممة بذكاء وعبقرية".

ووجه "الأزهرى" خلال كلمته عقب مشاركته في مقابلات برنامج المرأة تقود ، تحية إعزاز وتقدير للقيمة والقامة الكييرة، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية، والتي تؤكد أن المرأة تقود وتتألق وقادرة على العطاء الوطني الكبير وتشير إلى أننا أمام منظومة عمل وطني رفيع المستوى وناجحة تنافس المؤسسات المثيلة في العالم بما لديها من فريق عمل متميز ومتألق، منوها بأنه التقى اليوم بفتيات مصريات يملؤهن الطموح والأمل والتي جعلتني أثق في أن المرأة تستطيع أن تقدم الأفضل.

وأشار إلى أن تجربة اليوم تؤكد أن مؤسسات الوطن حريصة على البناء والتطور، وأن والإنسان المصري قادر على الإبداع والنجاح وتقديم الأفضل، موجها التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي وما يقوم به لرفعة هذا الوطن ونهضته.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.