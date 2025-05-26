شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. اجتماع مجلس نقابة الصحفيين لتشكيل هيئة المكتب واللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس نقابة الصحفيين، اليوم الإثنين، برئاسه الكاتب الصحفي خالد البلشي، ثاني أجتماعاته لتشكيل هيئة المكتب واللجان، وذلك بعد تأجيله الأربعاء الماضي استجابةً لرغبة خمسة من أعضاء المجلس.

ولمجلس نقابة الصحفيين عدة اختصاصات مهمة، منها إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة، وتلقي إخطارات إنشاء الصحف ومنح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي، وتطبيق الضوابط والمعايير المهنية، وتلقي شكاوى حول ما ينشر في الصحف ويبث بوسائل الإعلام، وتفعيل قانون النقابة حيال من ينتحل صفة صحفي.

ويشارك مجلس النقابة في إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالصحافة والإعلام، مما يضمن استيعاب احتياجات المهنة في التشريعات.

كما يتولى المجلس تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية والصحف الأجنبية التي تصدر أو توزع في مصر.

ويضع المجلس الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية.

كما يلتزم المجلس بتلقي شكاوى ذوي الشأن فيما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام، والتحقيق في هذه الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا ما كانت المخالفة قائمة ،وفي حال ثبوت مخالفة القانون أو مواثيق الشرف، يحيل المجلس الصحفي للمساءلة أمام النقابة .

ويختص المجلس بتفعيل قانون النقابة حيال من ينتحل صفة صحفي، مما يحافظ على حقوق المهنة.

يسعى المجلس لتطوير مهارات الصحفيين من خلال مركز التدريب والبحوث، والقيام بأبحاث في مجال الصحافة والإعلام، ويحرص المجلس على المحافظة على كرامة المهنة والدفاع عن حقوقها ومصالحها.

ويساهم المجلس في توفير متطلبات الصحفيين، مثل العلاج، التكافل، المعاشات، القروض، والإسكان.

يدافع المجلس عن حقوق الصحفيين، ويحرص على إطلاق سراح من تم حبسهم ، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتمكين أسرهم وزيارتهم.

كما يساهم المجلس في إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور، وحماية الصحفيين من المخاطر.

ويتكون مجلس نقابه الصحفيين من عدد من اللجان و هي :

اللجنة الثقافية

تختص اللجنة الثقافية والفنية كما ورد في اللائحة الداخلية للنقابة بإعداد الدورات الثقافية لأعضاء النقابة وما تسهم به النقابة من الخدمات الثقافية للجمهور وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

لجنة التدريب وتطوير المهنة

تختص لجنة التدريب وتطوير المهنة بدعم وتطوير مهارات الصحفيين من خلال دورات تدريبية، وتعّلم مهارات جديدة لمواكبة التكنولوجيا والآليات المستحدثة.

لجنة المرأة

تم تشكيل لجنة المرأة بقرار من مجلس النقابة السابق في أبريل 2021، و تختص بالأهتمام بشؤون الصحفيات ،و توفير بيئة عمل آمنة للصحفيات، وتطوير استراتيجية تمكين لهن داخل المؤسسات الصحفية، وإعداد وثيقة لسياسات الحماية للنقابيات ومن هن تحت التمرين.

لجنة الرعاية الصحية

تختص لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية بالتخطيط اللازم لرعاية أعضاء النقابة أسرهم من الناحيتين الاجتماعية والصحية، تنفيذا للمادة 47 من القانون وفي حدود المشروعات التي يقرها مجلس النقابة.

لجنة الحريات

لجنة الحريات والشؤون السياسية -حسب اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين- تختص بمتابعة النشاط السياسي داخل النقابة والدفاع عن حقوق الصحفيين، والخرص على إطلاق سراح من تم حبسهم ، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتمكين أسرهم وزيارتهم.

لجنة التشريعات

تختص لجنة التشريعات الصحفية والإعلامية بدراسة القوانين المتعلقة بالصحافة والإعلام، وهي قانون تنظيم الإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون الهيئة الوطنية للإعلام، وكذلك مشروعات القوانين المكملة للدستور، كما تختص بمراجعة العقوبات في قضايا النشر.

لجنة المعاشات

تختص لجنة المعاشات بإدارة صندوق المعاشات، وتشكل طبقا للمادة (91) من القانون وتمارس عملها في حدود هذه المادة واللائحة التنفيذية لقانون المعاشات.

اللجنه الاقتصاديه



و تقوم اللجنه الاقتصاديه ببحث الشؤون الاقتصاديه النقابه و المساهمه في توفير موارد النقابه و بحث النففقات المختلفه

لجنة الإسكان



و التي تختص بتوفير وحدات سكنه و انشاء مدينه الصحفيين بأفضل سعر اسهل تبسيرات للصحفيين

لجنة النشاط

تختص لجنة النشاط بتنظيم النشاطات الترفيهية للأعضاء وأسرهم، وما تسهم به النقابة من الخدمات الترفيهية، وما يتطلبه ذلك من اتصالات داخلية وخارجية.

لجنة الحج والعمرة

و التي تختص بتوفير تأشيرات الحج و العمرة للصحفيين و أسرهم بتسهيلات ميسرة

لجنة التسويات

تختص لجنة التسويات، بحل المنازعات الخاصة بشئون المهنة وتشكل طبقا للمادة من القانون، وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين.

لجنة الشئون العربية

وفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، تختص لجنة العلاقات العربية والخارجية بتوثيق العلاقات مع الهيئات المماثلة في الخارج والمنظمات العربية والدولية وتنظيم اشتراك النقابة في المؤتمرات والدراسات الخارجية واستقبال الوفود العربية والأجنبية وما إلى ذلك.

لجنة القيد

وفقاً اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، يشكل مجلس النقابة لجنة القيد الابتدائية ويختار مندوبيه في اللجنة الاستئنافية في أول جلسة لدورته، وتمارس لجنة القيد عملها طبقا للقانون على النحو الآتي:

- تعد اللجنة نموذجا لطلب القيد ولا يجوز قبول طلبات على غير هذا النموذج.

- تعد اللجنة قائمة الأوراق والشهادات المطلوبة للقيد ويلزم طالب القيد بها مع طلبه.

- يحيل النقيب طلبات القيد إلي اللجنة ويرسل بيانا بأسماء طالبي القيد إلى كل من الاتحاد الاشتراكي وزارة الإعلام لإبداء الرأي فإذا لم تتلق اللجنة رأي – هاتين الجهتين أحدهما أو كليهما خلال أسبوعين كان لها أن تبت في هذه الطلبات على أن يبلغ النقيب ما تم بخصوصها إلى الجهتين المذكورتين خلال المدة التي يحددها القانون.

- كل من يلتحق حديثا بعمل صحفي عليه أن يتقدم بطلب قيده في جدول النقابة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ التحاقه بهذا العمل طبقا للقانون.

- وتصدر قرارات لجنة القيد بقبول العضوية بالإجماع فإذا لم يتوفر الإجماع تؤجل لجنة القيد الحالية وتعرضها على مجلس النقابة لإبداء الرأي فيها وتلتزم اللجنة بقرار المجلس

- على لجنة القيد أن تبلغ النقيب بقراراتها فور صدورها مباشرة.

لجنة الخدمات

والتي تختص بتوفير الخدمات المختلفه للصحفيين و تقديم كافه التيسرات الممكنه للصحفيين.