شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشات حول عداد المياه الكودى.. جبالى ممازحا نائب: شوف الاستهلاك قبل ما تنزل والان مع تفاصيل الخبر

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 66 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.

وتنص المادة كما وافق عليها المجلس على أن:

يلتزم مقدم الخدمة بالآتي:

1- اتخاذ جميع الإجراءات التي من شأنها تعظيم الاستفادة من المياه النقية بما يحقق سياسات وأهداف الدولة في ترشيد استهلاك المياه.

2- وضع خطة تقليل الفاقد من المياه، واعتمادها من الجهاز على أن تتم المتابعة الدورية للتحقق من مدى الالتزام بها.

3- استخدام طرق القراءة والتحصيل المناسبة، والمتطورة التي تمكنه من تحصيل قيمة المياه المستهلكة من تلقي الخدمة بالقراءات الفعلية، وطبيعة النشاط الفعلي، والتي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، ودقة المحاسبة بما يحقق صالح متلقي الخدمة.

4- مواكبة حركة التطور التكنولوجي التي تستهدف في النهاية ترشيد استهلاك المياه، وأن تكون المحاسبة على الاستهلاك دقيقة بما يحقق صالح متلقي الخدمة، ومن ذلك تعميم نظام العدادات مسبقة الدفع، أو العدادات الذكية.

5- يقوم مقدم الخدمة بالتوعية وحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه من خلال إدارة الإعلام بهيكله الوظيفي والتنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة بما يحقق ذلك.

وشهدت مناقشة المادة عدد من المقترحات، حيث أعلن النائب أحمد بلال البرلسى، تخوفه من فكرة تعميم تركيب العدادات الكودية، مسبوقة الدفع، متابعا:" ماذا سيحدث حال انتهاء الرصيد فى العداد فى منتصف الليل، هل سيظل المواطن عطشان لحين شحن العداد مرة اخرى؟.

وعلق المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا:" الدستور نص على حماية مياه نهر النيل، وحق المواطن فى الحصول على المياه، ومن ثم الحديث عن تركيب عدادات مسبقة الدفع يتسق مع مفهوم الترشيد المنصوص عليه فى الدستور".

وعلق المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، ممازحا النائب أحمد بلال البرلسى: "يا سيادة النائب ابقى بص على العداد وأنت نازل رايح الشغل الصبح، أنت عايز تسيب العداد وتيجي تمسك فينا بعد كدة".

وأكد جبالى، أن عدم وجود تعديلات جوهرية يعنى جودة لتشريع، وان اللجنة والحكومة بذلت جهدا كبيرا فى المناقشة، وهو أمر محمود فى التشريعات.

وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن النقطة مهمة وجوهرية، ولكن العدادات مسبقة الدفع تتضمن إنذار صوتي قبل انتهاء قيمة الشحن بـ24 ساعة، إضافة للمبة بيان تضيئ بمجرد وصول الاستهلاك لـ80% من القيمة الموجودة فى العداد مسبق الدفع.