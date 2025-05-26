شكرا لقرائتكم خبر عن الجيل يكشف عن استعداد الحزب للانتخابات البرلمان 2025 وبرنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الأحزاب المصرية حاليًا لمارثون الانتخابات البرلمانية التي ستشهد منافسة قوية خلال مدة استحقاقها، ومن بينها حزب الجيل، إذ قال ناجى الشهاوى رئيس حزب الجيل الديموقراطى، نحن ملتزمين على ما يقره مجلس النواب لأنه أصل التشريع في كل دستور، داعيا توسيع القائمة المطلقة حتى تضم الأجزاب الوطنية الداعمة للدولة المصرية.

وعن استعدادت الحزب للانتخابات البرلمانية، أوضح" الشهاوى" حزب الجيل استعد منذ ما يقرب من سنين، حيث إعداد دوارات تأهلية للقيادات الحزبية الراغبة في الترشح، وصلنا إلى" 12" دورة تأهلية حضرها" 84 " قيادة من المحافظات المختلفة، حيث تم تدريبهم على كيفية تقديم طلب الإحاطة وطرح الأسئلة أثناء إنعقاد الجلسات، والاستجواب والبيان العاجل، وكيفية المشاركة في العملية التشريعية للقوانين من حيث مناقشة الاقتراحات بقانون تحت القبة.

وتابع رئيس حزب الجيل مؤخرا كان هناك اجتماع هام بقيادات الحزب من المحافظات المختلفة وهذا بصحبة المرشحين للانتخابات من أعضاء الحزب، وتم بحث الاستعدادات المختلفة للترشح للمقاعد الفردية، وكل مرشح أوضح دوره واستعداده وكيفية عمل حملات دعاية لطرق الأبواب، كما أن الحزب أعد البرنامج الانتخابى له وانتهى منه وأصبح جاهز للعرض على جموع الناخبين للانتخابات المقبلة سواء شيوخ أو نواب .

وكشف "ناجى" عن ملامح البرنامج الانتخابى حيث تم إعلان رؤية الحزب في القضايا الخارجية المختلفة وأن هناك توافق مع رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية في الهجوم الغاشم على غزة، وأيضًا ترسيخ فكرة إقامة قوات عربية مشتركة لتدافع عن كافة قضايا الأمن القومى للبلاد.

وتابع : أما بالنسبة للشأن الداخلى قدمنا رؤية إقتصادية للإكتفاء الذاتي لكل ما يحتاجه المصريين من كساء وغذاء ودواء وتعليم وغيره، وهنا أولوية لتعميق الصناعة وجعل مصر مصنع عالمى، وطالبنا بعدم تعاون مع صندوق النقد الدولى لأنه لم يفيد مصر سوى أنه خفض من قيمة الجنيه المصرى ما أثر على الحالة المعيشة للأشخاص، وطالبنا بأحكام الرقابة على الأسواق، وضرورة التوسع في المناطق الصناعية.