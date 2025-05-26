شكرا لقرائتكم خبر عن الحزب المصرى الديمقراطى يستقبل وفدا من الاشتراكيين الديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

استقبل فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والمهندس باسم كامل، الأمين العام للحزب، والنائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، والمهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب، ومحمد أبوالنجا، عضو الهيئة العليا، وفدًا من الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان الأوروبي.

ضم الوفد البرلماني الأوروبي النائبة إليزابيث جروسمان، عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي النمساوي، وفرانشيسكو سيراساني، عن الحزب الديمقراطي الإيطالي.

ناقش الطرفان أوضاع الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية في أوروبا ومصر، والتحديات المشتركة التي تواجه التيار التقدمي في ظل المتغيرات السياسية العالمية والإقليمية. كما تطرق الحوار إلى السياسات الأوروبية تجاه مصر، والمواقف الرسمية من العدوان المستمر على غزة، حيث أكد ممثلو الحزب على ضرورة تبنّي الحكومات الأوروبية مواقف أكثر اتساقًا مع القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما استعرضت قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تطورات المشهد السياسي في مصر، وسياق العمل الحزبي في ظل التحديات الراهنة، مؤكدين أهمية دعم القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، وضرورة تعزيز التضامن بين القوى التقدمية عالميًا.

يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الحوار والتعاون بين الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية على المستوى الدولي، وتأكيدًا على أهمية التواصل بين القوى التقدمية لدعم قيم العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان.

جانب من اللقاء

فريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي يتحدث مع الوفد