شكرا لقرائتكم خبر عن متقدمة بـ"المرأة تقود للتنفيذيات": "الوطنية للتدريب" منحتنا تجربة ثرية للقيادة والان مع تفاصيل الخبر

قالت الدكتورة تامي سمير، أستاذ مساعد بهيئة الطاقة الذرية وإحدى المتقدمات لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، إنها تقدمت للبرنامج باعتباره من أبرز برامج تمكين المرأة التي تعزز مكانتها في المجتمع وتلهمها روح القيادة والتأهيل للمستقبل، مشيرة إلى أن الأكاديمية الوطنية للتدريب تعد جهة استقطاب محورية للشباب والمرأة، وتمثل شرفًا لكل من ينتمي إليها.

وأضافت "سمير"، في تصريح لـ"الخليج 365"، أن البرنامج يجسد الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمرأة، وحرصه على تمكينها ورد الجميل لها، مؤكدة أن المرأة تعيش حاليًا عصرها الذهبي، وأن البرنامج يعد تجربة ثرية تسهم في صقل مهاراتها وتعزيز دورها الوطني، قائلة: "هو تاج على رأس كل امرأة تشارك فيه".

وأشارت إلى حرصها على التقدم للبرنامج من منطلق رغبتها في الإسهام بدور إيجابي تجاه الوطن من خلال عملها كباحثة، إلى جانب تطوير مهاراتها السياسية والفنية من خلال المشاركة في الأكاديمية الوطنية للتدريب، مؤكدة أن آلية التقديم والاختبارات تمت بسهولة ويسر، وسط استجابة سريعة من الدعم الفني.

وشهدت الأكاديمية الوطنية للتدريب، منذ قليل، أول أيام المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والتى تستمر على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يشارك فى لجان المقابلات عددًا من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

يشار إلى أن برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" يسعى لإعداد المصريات بالمواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات بالقطاعين الحكومي والخاصة عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن وإعدادهن للقيادة التنفيذية بالقطاعات المختلفة؛ وفقًا لرؤية الدولة في تنمية وتمكين المرأة، ويأتي متسقًا مع اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة

كما يهدف البرنامج لتنمية مهارات المرأة والاستثمار في تدريبها من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية؛ من أجل منحها فرص حقيقة للمشاركة والتأثير في المناصب والمواقع التنفيذية.

وتضم شروط التقديم للبرنامج أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية، ومقيمة داخل جمهورية مصر العربية، إلى جانب عملها في القطاع العام أو الخاص أو عمل حر، والفئة العمرية لها مابين 22 – 50 عامًا، وحصولها على شهادة TOEFL بتقدير لا يقل عن (450) درجة، أو شهادة IELTS بتقدير لا يقل عن (4.5) درجة "يتم تسليمها قبل بدء البرنامج"، وأيضًا إستيفاء استمارة التسجيل كاملةً.

وتمر المتقدمات عبر عدة مراحل للقبول بالبرنامج، وهي التقديم والتسجيل إلكترونيًا، ثم يتم اختيار المتقدمات المتوافقات مع شروط التقديم، يليه إجراء واجتياز المقابلة الشخصية، وأخيرًا إرسال بريد إلكتروني للمتقدمات عند القبول.

ويستمر التدريب لمدة (10) أشهر بإجمالي (223) يومًا تدريبيًا، مقسمة إلى (9) أشهر من التدريبات داخل مقر الأكاديمية، و(شهر واحد) للتدريب الميداني داخل القطاعين الحكومي أو الخاص، تعتمد خلالها الأكاديمية على تطبيق منهجية التدريب التي تقوم على التعلم التفاعلي الذي يشمل إلقاء المحاضرات وعقد ورش عمل، إضافةً إلى عمل دراسات حالة ومناقشات والتدريب الميداني.

يذكر أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قد أنشأت بموجب قرار جمهوري أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.