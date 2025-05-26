شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل يستعد لانتخابات 2025 بمرشحين أكفاء.. ويؤكد: شعارنا خدمة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ حزب إرادة جيل برئاسة النائب تيسير مطر، الاستعداد المبكر للانتخابات البرلمانية 2025، بمراجعة أسماء المرشحين الحزب وإطلاق حملات تحث المواطنين علي أهمية المشاركة في الانتخابات، بجانب ذلك عقد اجتماعات مكثفة مع القوى السياسية للدفع بشخصيات ذات كفاءة في الانتخابات المقبلة.

وأكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن التحالف الذي يضم في عضويته 42 حزبا سياسيا، بدأ استعداداته الجادة لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة من خلال خطة متكاملة تشمل المراجعة الدقيقة لقوائم المرشحين، إلى جانب حملات توعوية وميدانية واسعة.

وقال مطر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" نحن حالياً في مرحلة مراجعة شاملة لأسماء المرشحين داخل التحالف، ونحرص على اختيار من يمتلكون الكفاءة والقدرة على التواصل الحقيقي مع المواطنين، ويعبرون عن نبض الشارع بكل صدق وشفافية، موضحا أن هناك اجتماعات متواصلة تعقد بشكل دوري بين قيادات التحالف، بهدف تنسيق الجهود وتوحيد الرؤى بشأن الملفات والقضايا التي سيتم التركيز عليها في المرحلة القادمة.

وتابع، نعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي لتوجيه رسائل توعية ودعوة صريحة للمواطنين للمشاركة بكثافة في الانتخابات القادمة، لأنها تمثل حقا دستوريا وواجبا وطنيا في آن واحد، مشيرا إلي أن التحالف يستعد أيضًا لتنظيم سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية في مختلف المحافظات خلال الأسابيع المقبلة، لتقديم برامج الأحزاب المشاركة، والاستماع إلى احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وأكد، أن تحالف الأحزاب المصرية لديه رؤية وطنية واضحة، ونحن نؤمن بأن التنوع داخل التحالف يمثل قوة حقيقية نضعها في خدمة الوطن والمواطن."

وبشأن النظام الانتخابي الذي أقره البرلمان في جلساته الأخيري والمتمثل في القائمة المغلقة، أعلن النائب تيسير مطر الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية ، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ تأييده لتعديل قانون مجلس الشيوخ وتقسيم الدوائر.

وأضاف: "من واقع عملى كرئيس حزب إرادة جيل وأمين عام تحالف الاحزاب نؤيد القانون بقوة لأنه راعى الناخب بحيث يكون عنده سهولة فى اختيار ما يراه، مشيرا إلى مشروع القانون عادل ومناسب للوقت الحالى ونقول لزملائنا فى مستقبل وطن وباقى الأحزاب التى تقدمت بمشروع القانون أننا مع القائمة المغلقة المطلقة لأنها الأنسب وتراعى جميع الفئات والناخب".

وقال عضو مجلس الشيوخ تيسير مطر، إن القائمة النسبية غير عادلة وهى تصب لمصلحة رؤساء الأحزاب لأن رئيس الحزب فى حال تطبيق القائمة النسبية، سيضع أسمه على راس القائمة وباقى القائمة سيكون مجهودها لصالح راس القائمة.