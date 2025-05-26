زلزال قوي يهز تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل إن زلزالاً بلغت شدته 5.7 درجة هز منطقة تاراباكا في تشيلي أمس الأحد.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع على عمق 103 كيلومترات تحت سطح الأرض.