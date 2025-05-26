العراق: إنجاز 65% من متطلبات رفع الحظر الأوروبي عن الخطوط الجوية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشفت وزارة النقل العراقية عن إكمال الخطوط الجوية العراقية 65% من متطلبات رفع الحظر الأوروبي عنها، لافتة إلى تنفيذ خطوات متسارعة لتسريع رفع الحظر بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”.

وقال المتحدث باسم الوزارة، ميثم الصافي، إن “آخر الإجراءات تضمنت تعاقد الخطوط الجوية العراقية مع فريق من الاتحاد الدولي للنقل الجوي متخصص بملف رفع الحظر”.

وأضاف: “تم استكمال مرحلة تشخيص الأخطاء وبعدها تم العمل على معالجتها، والحصول على برنامج تدقيق سلامة العمليات الجوية (الأيوسا) الدولية، وهي إجراءات تدقيقية كخطوة للحصول على شهادة TCO في مجال الطيران وهي موافقة تصدرها وكالة سلامة الطيران الأوروبية لتحليق شركات الطيران من خارج الاتحاد الأوروبي، كخطوة مهمة لرفع الحظر الأوربي”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع”.

وأشار الصافي إلى أنه “وفق تقرير (الإياتا) الأخير أكدت المنظمة تنفيذ الخطوط العراقية لمتطلبات رفع الحظر الأوروبي بنسب وصلت إلى 65% كخطوة مهمة لاستكمال تلك المتطلبات”.

وقال إن “هذا الملف مشترك بين الخطوط الجوية العراقية، وبين سلطة الطيران المدني العراقي، التي أيضًا يقع على عاتقها مجموعة إجراءات عليها استيفائها لاستكمال الملف فضلًا عن المتطلبات المعنية بها الخطوط الجوية العراقية”.

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