هجوم واسع بالمسيّرات.. روسيا تعترض 148 طائرة أوكرانية في يوم واحد

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - OLYMPUS DIGITAL CAMERA

الخليج 365-متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، قامت بإسقاط 96 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، و148 طائرة مسيرة أوكرانية إجمالا، خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها: “في الفترة من الساعة 20:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو(أيار الجاري)، اعترضت ودمرت منظومات الدفاع الجوي العاملة 96 طائرة مسيرة أوكرانية، منها 31 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و16 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و11 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و9 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة تولا، و8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول”.

إضافة لـ6 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو، و5 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، و4 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة إيفانوفو، واثنتان فوق أراضي مقاطعة ريازان، واثنتان أخريان فوق أراضي مقاطعة فلاديمير، وطائرة مسيرة واحدة فوق أراضي كل من أراضي مقاطعة ياروسلافل وجمهورية تتارستان.

وأردف البيان: “في المجمل، خلال الغارات الممتدة من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 25 مايو (الجاري) حتى الساعة 8:00 بتوقيت موسكو يوم 26 مايو (الجاري)، تم إسقاط 148 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدد من المقاطعات الروسية”.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط