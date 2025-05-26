مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى مجددًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

اقتحم مئات المستوطنين اليوم، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات متتالية، وأدوا جولات استفزازية في باحاته بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على دخول الزوار والمصلين للأقصى.

في السياق ذاته، نشرت قوات الاحتلال حواجز عسكرية في محيط باب العمود وعند مدخل البلدة القديمة في القدس؛ للتضييق على حركة الفلسطينيين ومنعهم من الوصول إلى الأقصى.

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