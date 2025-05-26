رجي بحث مع سفيرة قبرص العلاقات الثنائية وملف ترسيم الحدود البحرية

استقبل وزير الخارجية ​يوسف رجي​ سفيرة جمهورية قبرص لدى لبنان ماريا هادجيثيودوسيو، حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص.

وتناول اللقاء أيضًا ملفات إقليمية، إضافة إلى قضية الهجرة غير الشرعية، وتم التأكيد على ضرورة العمل والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة البلدين.

بدورها، شددت السفيرة هادجيثيودوسيو على وقوف بلادها إلى جانب لبنان، وحرصها على تأمين الدعم له داخل الاتحاد الأوروبي.