يتواصل في مكتب قائمقام ​زغرتا​ إيمان الرافعي في السّراي، انتخاب رئيس ونائب رئيس لبلديّات قضاء زغرتا، بحضور رئيس قسم البلديّات في القائمقاميّة مارون صعب. وقد تمّ انتخاب إتيان ليشع رئيسًا لبلديّة مجدليا، وبديع ارفول نائبًا للرّئيس، كما تمّ انتخاب مرشد علم رئيسًا لبلديّة راسكيفا، وشهيد صليبا نائبًا للرّئيس. أمّا بالنّسبة لبلديّة علما فقد تمّ انتخاب بدوي جان عبيد رئيسًا للبلديّة، وسايد بو عقل نائبًا للرّئيس، كذلك انتُخب جوزيف رعيش رئيسًا لبلدية بنشعي، وليال رزق نائبًا للرّئيس.

كانت هذه تفاصيل خبر انتخاب رؤساء بلديات مجدليا وراسكيفا وعلما وبنشعي ونوابهم بمكتب قائمقام زغرتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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